Упрямая лебединая пара не уступила дорогу поезду, и состав тащился за неспешными птицами

Машинист надеялся, что птицы «уступят» дорогу, но тщетно. Тогда машинист вышел из кабины и попробовал отогнать птиц зонтиком. Лебеди восприняли это как угрозу птенцам и начали защищаться, пишет mail.ru.
В итоге специалисты из Королевского общества защиты животных смогли вернуть лебедей в реку.
Ранее сообщалось, что на лето в Лебедином заказнике Алтайского края осталось четыре лебедя. Орнитолог Алексей Эбель рассказывает в соцсетях трогательную историю: в их числе раненая самка и ее партнер Гоша. Он защищает спутницу от назойливых туристов. Кое-кого лебедь даже пощипал.