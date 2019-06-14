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Жизнь

Упрямая лебединая пара не уступила дорогу поезду, и состав тащился за неспешными птицами

Пара лебедей со своим выводком на полчаса задержала поезд возле Стоубриджа в Великобритании. Птицы медленно прогуливались по колее, заставив затормозить пассажирский поезд — он двигался за лебедями со скоростью улитки в течение 15 минут.

Лебеди-кликуны.
Лебеди-кликуны.
altairegion22.ru

Машинист надеялся, что птицы «уступят» дорогу, но тщетно. Тогда машинист вышел из кабины и попробовал отогнать птиц зонтиком. Лебеди восприняли это как угрозу птенцам и начали защищаться, пишет mail.ru.

В итоге специалисты из Королевского общества защиты животных смогли вернуть лебедей в реку.

Ранее сообщалось, что на лето в Лебедином заказнике Алтайского края осталось четыре лебедя. Орнитолог Алексей Эбель рассказывает в соцсетях трогательную историю: в их числе раненая самка и ее партнер Гоша. Он защищает спутницу от назойливых туристов. Кое-кого лебедь даже пощипал.

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