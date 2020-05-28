Ураган в кузбасской деревне «сдул» более половины домов

В Кемеровской области ураган разрушил 18 домов из 31 в деревне Константиновка, сообщает региональное правительство.

В результате разыгравшейся непогоды сильный ветер повредил более ста домов в регионе. Основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка.

«Из 31 дома 18 разрушены (отсутствует крыша, выбиты окна). В распиловке и вывозе поваленных деревьев, расчистке снесенных фрагментов кровель работают бойцы областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, местные спасатели, сотрудники МЧС России и агентства по защите территории и населения Кузбасса», — рассказали в правительстве.

Оперативный штаб определил объемы работ для устранения последствий урагана. Нанесенный урон определит оценочная комиссия. Каждой пострадавшей семье обещают помощь строительными материалами.

Под завалом погибли два человека. Еще одного мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в областном Центре медицины катастроф.

Всего в регионе повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — частные дома.

Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в Кемерове) и повалены 280 деревьев.

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