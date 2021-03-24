Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
68

Из-за урагана в Барнауле выключаются светофоры

Уже несколько светофоров перестали работать в Барнауле из-за погодных условий, сообщили в мэрии.

Светофор, Дорожные знаки.
Светофор, Дорожные знаки.
Анна Зайкова

Светофоры вышли из строя на пересечениях ул. Власихинской с ул. Шумакова и Попова.

«Возможен также выход из строя других светофорных объектов на улично-дорожной сети города», — предупредили в дорожном комитете.

Водителей просят быть внимательными на перекрестках и соблюдать требования дорожных знаков.

Рано утром в Барнауле из-за сильного порывистого ветра на контактную сеть рухнуло дерево и на некоторое время остановило движение трех трамвайных маршрутов.

В Алтайском крае 24 марта действует штормпрогноз.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость