Из-за урагана в Барнауле выключаются светофоры

Уже несколько светофоров перестали работать в Барнауле из-за погодных условий, сообщили в мэрии.

Светофоры вышли из строя на пересечениях ул. Власихинской с ул. Шумакова и Попова.

«Возможен также выход из строя других светофорных объектов на улично-дорожной сети города», — предупредили в дорожном комитете.

Водителей просят быть внимательными на перекрестках и соблюдать требования дорожных знаков.

Рано утром в Барнауле из-за сильного порывистого ветра на контактную сеть рухнуло дерево и на некоторое время остановило движение трех трамвайных маршрутов.

В Алтайском крае 24 марта действует штормпрогноз.