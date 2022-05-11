11 мая
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Жизнь

Уральская девочка убедила парня похищать деньги жителей Алтая, предлагая им мебель

В Алтайском крае будут судить двух жителей Челябинской области по обвинению в хищении денег путем дистанционного мошенничества, сообщает региональный СК.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

23-летнего мужчину и его 19-летнюю подругу обвинили в покушении на мошенничество, в мошенничестве и в краже с банковского счета.

«В 2020 году обвиняемая, которая на тот момент являлась несовершеннолетней, убедила своего знакомого похищать денежные средства с банковских карт граждан путем размещения объявлений на одном из популярных сайтов», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемые размещали объявления о продаже мебели, бытовой техники и других вещей, либо находили объявления.

После убеждали людей предоставить доступ к мобильному банку, а затем переводили деньги на свои счета.

«От мошеннических действий пострадали жители Барнаула и нескольких районов Алтайского края», — отметили в СК.

Обвиняемые вину признали. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее барнаульские полицейские нашли в Ростовской области лже-целительницу, похитившую деньги у жительницы Алтайского края.

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