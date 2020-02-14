Ургант высмеял участницу «Мисс Томск», кричавшей таксисту «вези меня, мразь»

Телеведущий Иван Ургант в Instagram своего шоу опубликовал пародию на участницу конкурса «Мисс Томск — 2013» Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с Даньковой, которая кричит и бьет таксиста, требуя довезти к ждущим ее людям.

Данькова, которая получила титул вице-мисс, работает фитнес-тренером в одном из спортивных клубов.

На скандальном видео она бьет таксиста, называет его мразью и обещает большие проблемы, когда за ним приедут. Когда кадры попали в сеть, она раскаялась и говорит, что ей стыдно.

Таксист после пояснил, что включил запись из-за того, что побоялся, что женщина обвинит его в нападении. Оригинальное видео можно найти на YouTube.