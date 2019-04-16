В России уровень одобрения Сталина побил исторический рекорд

Около 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Левада-центра. Отмечается, что этот показатель — рекордный за все годы исследований.

51% опрошенных заявили о том, что относятся к Сталину с восхищением, уважением или симпатией.

Страх, раздражение или отвращение к личности Иосифа Сталина испытывают 14% опрошенных.

Социолог Левада-центра Карина Пипия отмечает, что в начале 2000 годов было примерно равное количество положительных и негативных мнений. В 2008—2014 преобладало безразличное отношение, а с 2015 года число негативных и нейтрально настроенных отзывов стало снижаться.

По мнению социолога, в России положительное отношение к Сталину и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы.

Иосиф Виссарионович Сталин — революционер, советский политический, партийный и военный деятель. С 1924 пр 1953 годы был руководителем Советского государства. Его деятельность оценивают по-разному. Есть те, кто считает, что он великий правитель, который привел свою страну к победе в Великой Отечественной войне. А есть убежденные в том, что он совершил массовые преступления против собственного народа и всего человечества, погубив жизни миллионов ни в чем неповинных людей.