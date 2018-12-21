Деятельность одного из самых влиятельных политических деятелей Советского Союза до сих пор оценивают по-разному. Altapress.ru предлагает подборку фактов об Иосифе Сталине, которые подчеркивают неоднозначность правителя.

Есть те, кто считает, что он великий правитель, который привел свою страну к победе в Великой Отечественной войне. А есть убежденные в том, что он совершил массовые преступления против собственного народа и всего человечества, погубив жизни миллионов ни в чем неповинных людей. Так или иначе, исследователи до сих пор находят неоднозначные факты из биографии Иосифа Сталина:

Аресты

Во время революционной деятельности Сталина для него началась череда арестов и ссылок. В период с 1909 по 1917 его ссылали в Сольвычегодск, Баку, Вологду, Томск и Нарым Томской губернии, и позднее в Ачинск.

Неизвестные псевдонимы

С 1899 года Иосиф Сталин вынужден «заниматься» революцией подпольно. В процессе он заработал себе не один псевдоним. Василий, Васильев, Рябой, но в истории прижились только два — Коба и Сталин.

Родители Сталина

Екатерина Джугашвили — мать Иосифа Сталина Маргарет Бурк-Уайт , Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Ещё в 1886 году мать Иосифа, Екатерина Джугашвили, решила определить сына в Горийское православное духовное училище, но с первого раза поступить ему не удалось. Спустя два года Иосиф поступил сразу на второй курс училища и в сентябре 1894 года начал обучение в Тифлисской духовной семинарии. Именно там развилась его революционная деятельность. Сталин говорил, что прибывание в семинарии привило ему путь оппозиционера. В 1899 году его исключили. По утверждениям некоторых историков, мать революционера была расстроена тем, что Иосиф не стал священником.

История происхождения «вождя народов» не отпускает историков до сих пор. Иосифу Сталину даже приписывалось родство с путешественником Николаем Пржевальским.

Якобы в один из визитов в Гори, в 1878 году, Пржевальский гостил у князя Маминошвили. Встретил Екатерину Джугашвили, которая помогала по хозяйству князю, своему дальнему родственнику. Приверженцы этой теории полагают, что на тот момент Екатерина фактически не жила со своим законным мужем, а спустя пару встреч и девять месяцев родила сына от путешественника.



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Две даты рождения

Иосиф Сталин намеренно изменил свою дату рождения. В книге регистраций Успенского собора в г. Гори значится имя Иосифа Джугашвили и далее следует запись: «1878. Родился 6 декабря. Крестился 17-го декабря».

Но по совету Георгия Гурджиева, известного российского мистика, с 1921 года Сталин присвоил себе новую дату — 21 декабря 1879 года. В НКВД даже создали специальный оккультный отдел. Многие высокопоставленные партийные деятели разделяли мнение Иосифа о том, что изменение даты рождения кардинально меняет судьбу человека, делает его неуязвимым и влияет на укрепление социалистической государственности.

Иосиф Сталин , 1918 год Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Антиалкогольная компания

Пришедшие к власти после революции 1917 года большевики, уже в ноябре того же года ввели сухой закон. Большую роль сыграло негативное отношение Ленина к крепкому алкоголю. Борьба с бытовым пьянством продолжалась и при Сталине. В 1926 году он принял декрет «О ближайших мероприятиях в области лечебно-принудительной и культурно-воспитательной работы по борьбе с алкоголизмом».

Закон ограничил продажу алкоголя в нерабочие дни и праздники, запретил для совершеннолетних и тех, кто на момент попытки приобрести напиток уже нетрезв. В 1928 году появилась статья за самогоноварение, а зимой того же года в стране открылся первый платный вытрезвитель.

Но осенью 1930 года Союзу понадобились деньги на подготовку армии к предстоящим войнам, неизбежность которых ощущалась правительством. Значительная часть бюджета уходила на индустриализацию. До антиалкогольной компании страна получала внушительные средства в бюджет от продажи спирта, алкогольных напитков и выдачи лицензий на организацию питейных заведений.

1 сентября 1930 года Сталин предложил увеличить продажи водки, которую государство выпускало монопольно, чтобы получить средства на перевооружения армии и прочие нужды Советского Союза. После этого антиалкогольная пропаганда прекратилась.

Преобразование природы

После голода и засухи 1946 — 1947 годов, страна нуждалась в переменах. По инициативе Сталина 20 октября 1948 приняли «Великий план преобразования природы». В период с 1949 по 1965 годы планировалось создать 8 крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных районах СССР, общей протяженностью более 5300 километров.

Выполнение плана привело к повышению урожайности зерновых, овощей и трав. Удалось повысить уровень технической оснащенности, капиталовложений в сельское хозяйство и многое другое. Но вместе со смертью Сталина выполнение плана свернули.

Дважды вдовец

Екатерина Сванидзе CC0

Первую жену Иосифа звали Екатерина (Като) Сванидзе (сестра революционера Александра Сванидзе). В 1904 году Като и Сосо (Сталин) обвенчались и поселились в небольшой комнатушке. Жили бедно.

После того, как Като родила Иосифу первого сына, она заболела тифом. Организм не справился с болезнью, Екатерина Саванидзе умерла, а сына Якоба до 14 лет увезли в Грузию, к её родителями. Он приехал к отцу только в 1921 году.

В семье Сталина воспитывался еще один ребенок — Артём Федорович Сергеев. Мальчика приняли в семью в 1921 году после гибели отца Артема, друга Иосифа Сталина. Его воспитывали наравне с остальными детьми, даже ставили им в пример.

Надежда Аллилуева Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Следующая любовь пришла к Иосифу уже после победы большевиков. На этот раз — юная дочь революционера Сергея Аллилуева по имени Надежда. В 1921 году у Иосифа и Надежды родился сын Василий, а в 1925 году — дочь Светлана.

По воспоминаниям Бориса Бажанова, секретаря Сталина, жене «вождя народов» было не легко. Иосиф не часто уделял Надежде время, дома был настоящим тираном.

Вторую жену Сталина тоже ждала смерть. Но она была более загадочной. По официальной версии, Алиллуева скончалась от аппендицита. На самом же деле Наталья выстрелила себе в висок. Хотя слухи ходили самые разные, например, говорили, что Сталин сам убил жену.

Нобелевская премия

Иосифа Сталина номинировали на Нобелевскую премию два раза — в 1945 и 1948 годах. Рассекреченный список, в котором указан перечень тех, кто по итогу не получил премию, держат засекреченным в течении 50 лет. В нем сказано, что кандидатура Иосифа Сталина выдвигалась за его усилия, предпринятые для окончания Второй мировой войны.

Жертвы коллективизации

На одном из съездов ВКП (б) правительство решило провести коллективизацию сельскохозяйственного производства в СССР — объединить единоличные крестьянские хозяйства в коллективные (колхозы). Параллельно с этим, в 1927 году, начался кризис хлебозаготовок. Коллективизация не обошлась без политических репрессий — раскулачивания.

По информации Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, за несколько лет на спецпоселение отправили больше 2,3 человек. По информации авторов энциклопедии Брокгауза, в период коллективизации от голода умерло от 4 до 7 миллионов человек.

Ягринский исправительно-трудовой лагерь , Обувная мастерская Государственный архив Российской Федерации Ягринский исправительно-трудовой лагерь , Контрольно-пропускной пункт Государственный архив Российской Федерации Ягринский исправительно-трудовой лагерь Государственный архив Российской Федерации

Большой террор

Сталин стал ключевой фигурой в организации и проведении политических репрессий 1937- 1938 годов. Исходя из «плановых цифр», наркомы НКВД массово выселяли, арестовывали, расстреливали.

В поле зрения попадали те, кто вел активную антисоветскую деятельность на свободе и под заключением: в тюрьмах, колониях, трудовых поселках.

Число репрессированных многократно превышало установленные «свыше» цифры: 681 692 расстрелянных, 1 372 382 человека арестованных.

Отрицать непосредственное участие Сталина — невозможно. Он лично подписывал «растрельные списки», по которым осудили более 43 000 человек.

Сталин в Сибири

В начале 1928 года Иосиф Виссарионович совершил командировку в Сибирь. За время поездки он успел побывать в Новосибирске, Барнауле, Рубцовске, Омске и Красноярске. Сама поездка и её цели долго оставались засекречены. Первая цель, которую выделяют историки, — добиться от крестьян сдачи хлеба, для ускорения развития промышленности. Сталин хотел надавить на сибиряков законом: направить на кулаков и спекулянтов 107 статью Уголовного кодекса РСФСР. Под статью попадали те, кто скупал и скрывал хлеб, не выпускал на рынок и отказывался продавать свой собственный. Вторая необходимость в поездке — оценить собственную значимость для политической партии.

Совещание партактива Барнаульской организации ВКП ( б) с участием И. В. Сталина , 22 января 1928 г. zaimka.ru

Человек года в «Times»

Один из американских журналов ежегодно, начиная с 1927 года, помещает на свою обложку самого выдающегося «Человека года». В 1939 и 1943 годах журнал присудил этот статус Иосифу Сталину. На страницах журнала его называли непроницаемым, практичным, упорным, отметили заслуги на мировой политической арене.



Источники материала:

История.РФ

Командировка И.В. Сталина в Сибирь

«Times». Joseph Stalin: 1939, 1942

В. А. Ковда, «Великий план преобразования природы«

Был ли Пржевальский настоящим отцом Сталина?

