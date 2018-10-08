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В Барнауле за полмиллиона продают бюст Ленина

В Барнауле на продажу выставлен бюст вождя пролетариата Владимира Ленина. Скульптура выполнена из чистого мрамора. Стоимость монумента ни много ни мало — 500 тысяч рублей.

Бюст Ленина.
Бюст Ленина.
avito.ru

Продавец сообщает, что бюст рук «мэтра монументального искусства Льва Ефимовича Кербеля». На скульптуре есть автограф автора и год работы — (19)58.

Бюст Ленина.
Бюст Ленина.
avito.ru

Лев Кербель — советский и российский скульптор, получивший множество высших государственных наград, званий и премий, автор более 50 памятников и мемориалов, установленных как в СССР, России и за рубежом. Создал большое количество скульптур выдающихся деятелей компартии, советского государства, военачальникам и героям СССР. Он участвовал в создании посмертной маски Сталина. На всех этапах своего творчества Кербель реализовывал принципы коммунистической идеологии в искусстве, и неустанно работал над образом Ленина.

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