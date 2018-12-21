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К непонятному юбилею вождя народов: Иосиф Сталин на редких групповых снимках

Бытует мнение, что Сталину 21 декабря 2018 года исполняется 140 лет со дня рождения. Однако это ошибочное утверждение. Рассказываем, когда нужно отмечать юбилей Сталина и показываем редкие групповые снимки с вождем.

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
CC0

В официальной биографии вождя мирового пролетариата, изданном при его жизни, («Иосиф Виссарионович Сталин», Москва, 1950 год) указано: «родился 21 декабря 1879 года в городе Гори, Тифлисской губернии».

В метрической книге Успенской церкви есть запись на грузинском языке, что Иосиф Джугашвили родился 6 декабря (или 18 декабря по новому стилю) 1878 года, крещен 17 декабря того же года. Эта же дата приводится и в свидетельстве об окончании Иосифом Джугашвили Горийского духовного училища.

Известно, что Сталин несколько раз подвергался арестам и ссылкам. Дожившие до наших дней документы жандармского управления ясности не вносят: там можно встретить годы рождения 1878, 1879. 1880 и 1881.

Таким образом, если верить дате в официальной биографии, то Сталину в этом году 21 декабря исполнилось бы 139 лет. А если верить метрике, то 140 лет исполнилось еще 18 декабря.

Барнаульский снимок Сталина

С 15 января по 6 февраля 1928 года Иосиф Сталин побывал в командировке в Сибири. 22 января в Барнауле был сделан групповой снимок партактива местной организации ВКП (б), а также бийских и рубцовских партийцев вместе со Сталиным.

Иосиф Сталин в Барнауле. 22 января 1928 года.
Иосиф Сталин в Барнауле. 22 января 1928 года.
СС0
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