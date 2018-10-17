Дочь Сталина: чем интересна Светлана Аллилуева, и почему о ее жизни сняли сериал

На первом канале вышел сериал-байопик о Дочери Иосифа Сталина. Восьмисерийный фильм про трудную жизнь Светланы Аллилуевой набирает большую популярность. Редакция altapress.ru решила разобраться чем так интересна судьба дочери вождя

«Светлана» Актеры: Виктория Романенко — Светлана, Сергей Колтаков — Иосиф Виссарионович Сталин, Павел Трубинер — Алексей Каплин, Сергей Колос — Василий Сталин, Олег Осипов — Юрий Жданов, Роберт Студеновский — Георгий Невзоров и другие Режиссер: Евгений Звездаков Количество серий: 8 В фильме- автобиографии показана судьба дочери Иосифа Сталина — Светланы Аллилуевой. Восемь серий фильма захватывают период её жизни с 1942 по 1966 года — до эмиграции «кремлевской принцессы». У неё была довольно тяжелая, насыщенная событиями жизнь — именно об этом и фильм. Смерть матери, трудные взаимоотношения с отцом, любовные драмы, неоднократные замужества. История показана не с позиции вождя народов — с позиции его дочери. «Двадцать писем к другу» — книга Светланы Аллилуевой, на которую ориентировался режиссерский состав отечественного многосерийного фильма. Её жизни с её же позиции рассказывают эту историю. При этом фильм не претендует на полное историческое соответствие — часть событий придуманы. И об этом зрителям сообщают в титрах.

Судьба «кремлевской принцессы» Надежды Аллилуевой

Свое детство до 6−7 лет она определяла как счастливое: «Всё тогда организовывала мама. А после её смерти семьи как таковой и не было». Её мать, Надежда Сталина, застрелилась. Истинная причина её смерти, самоубийство, стала известна Светлане только во время эмиграции Светланы в США. Из Американских газет.

Василий Сталин , Светлана Аллилуева , Иосиф Сталин

Повиновение отцу было для дочери обязательным — именно поэтому она пошла учиться на исторический факультет вместо филологического. Против своей воли. «Тогда не принято было задавать вопросы» — призналась она в одном из своих интервью.

Во второй половине 60-х годов Светлана покинула СССР и через Индию эмигрировала в Америку. Её двое детей, по её мнению, уже выросли и могли самостоятельно справиться в дальнейшем. Но несмотря на возраст ни дочь, ни сын не смогли простить ей этого поступка.

На западе она опубликовала свою книгу «Двадцать писем к другу», которая стала сенсацией и принесла ей большие гонорары.

Светлана Аллилуева

Она вернулась на родину только в 1984 году. Причина — отсутствие денег на обучение младшей дочери. Но не прожив и полных двух лет в СССР, она вновь вернулась в США. После приезда Светлана успела побывать в доме престарелых в Великобритании, в монастыре в Швейцарии, её видели в Лондоне. Известно, что последние годы жизни она провела в одном из домов престарелых штата Висконсин.

Всю свою жизнь она старалась избавиться от влияния имени её отца на собственную жизнь. Она считала себя несчастной и неоднократно заявляла, что ей трудно справиться с неугасающим всеобщим интересом к её жизни.

Личная жизнь Светланы Аллилуевой

В жизни «кремлевской принцессы» было достаточно мужчин. Но при этом, как признавалась сама Светлана, в них она не была счастлива на сто процентов.

Алексей Каплер — первая любовь Светланы. Известный режиссер и сценарист был старше её на 20 лет. Их отношения, можно сказать, были платоническими. Но даже за них Алексей поплатился ссылкой.

Григорий Морозов — первый муж Аллилуевой и отец её ребенка, Иосифа. Во многих интервью Светлана заявляла, что первый брак был попыткой избавиться от влияния отца.

Юрий Жданов — второй муж дочери Иосифа Виссарионовича. Они поженились по воле народного вождя. У них не было ни единого свидания. В браке родилась дочь Екатерина. Несмотря на то, что отец был против развода — Светлана разорвала отношения с Юрием.

Светлана Аллилуева

После брака с Ждановым у нее было ещё несколько романов. Третьим мужем Светланы стал Иван Сванидзе.

Браджеш Сингх — гражданин Индии и четвертый муж Аллилуевой. Его смерть послужила поводом для выезда заграницу, а в последствии для эмиграции из СССР в Америку.

Уильям Питерс — пятый муж Светланы. У них родилась дочь Ольга. Аллилуева называла свои отношения с последним мужем любовью с первого взгляда. Но несмотря на это они расстались. Ольга с матерью практически не общалась, сменила имя и фамилию на Крис Эванс.

Материал подготовлен по источникам:

Интервью Светланы Аллилуевой, Светлана Аллилуева «Двадцать писем к другу», Владимир Козловский «Американская одиссея Светланы Аллилуевой», фильм Анатолия Ярошевского