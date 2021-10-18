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Жизнь

Уроженец Алтайского края возглавил Красноярскую таможню

Полковник таможенной службы Василий Костомаров стал начальником Красноярской таможни, пишет «Интерфакс».

Василий Костомаров.
Василий Костомаров.
stu.customs.gov.ru

Он приступил к работе с 18 октября.

«Уверен, профессионализм Василия Сергеевича, его серьезные организаторские способности, инициативность и ответственный подход к делу станут залогом достижения самых высоких результатов работы на красноярской земле», — представил нового руководителя начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Костомаров родился в Алтайском крае, в 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД по специальности «юриспруденция».

Последние пять лет занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Новосибирской таможни.

Ранее выпускник БЮИ возглавил прокуратуру Горно-Алтайска, а известный в крае врач Валерий Елыкомов стал министром здравоохранения Республики Алтай.

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