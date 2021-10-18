Уроженец Алтайского края возглавил Красноярскую таможню

Он приступил к работе с 18 октября.

«Уверен, профессионализм Василия Сергеевича, его серьезные организаторские способности, инициативность и ответственный подход к делу станут залогом достижения самых высоких результатов работы на красноярской земле», — представил нового руководителя начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Костомаров родился в Алтайском крае, в 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД по специальности «юриспруденция».

Последние пять лет занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Новосибирской таможни.

Ранее выпускник БЮИ возглавил прокуратуру Горно-Алтайска, а известный в крае врач Валерий Елыкомов стал министром здравоохранения Республики Алтай.