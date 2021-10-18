Уроженец Алтайского края возглавил Красноярскую таможню

Он приступил к работе с 18 октября.
«Уверен, профессионализм Василия Сергеевича, его серьезные организаторские способности, инициативность и ответственный подход к делу станут залогом достижения самых высоких результатов работы на красноярской земле», — представил нового руководителя начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.
Костомаров родился в Алтайском крае, в 2001 году окончил Барнаульский юридический институт МВД по специальности «юриспруденция».
Последние пять лет занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Новосибирской таможни.
Ранее выпускник БЮИ возглавил прокуратуру Горно-Алтайска, а известный в крае врач Валерий Елыкомов стал министром здравоохранения Республики Алтай.