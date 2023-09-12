Уроженка Барнаула победила в шоу "Битва шефов"

Девушка приготовила оленину с тыквой шишками и это блюдо понравилось ведущим - Константину Ивлеву и Ренату Агзамову.
Анастасия дошла до финала и приготовила киш - открытый пирог с рыбой, шефы признали это блюдо лучшим.
Денежный приз достался именно девушке из Барнаула. Она отметила, что направит средства на благотворительность.
Анастасия Ильиных родилась в Барнауле, но последние годы живет в Москве и работает моделью.
Ранее повар из Барнаула пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова.