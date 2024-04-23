Стало известно, что девушка из Бийска вошла в число номинантов рейтинга Forbes «30 до 30», Алена Неведрова работает в модном доме Balenciaga.

Forbes рассказал, кто входит в список включения в ежегодный рейтинг «30 до 30». Список состоит из личностей до 30 лет, которые уже успели внести значительный вклад в свои области деятельности. Среди них оказалась 25-летня бийчанка Алена Неведрова, дизайнер одежды.

Девушка родилась в Бийске, ее отец Игорь Неведров владеет сетью аптек «Фарм Дисконт» и «Ваш Доктор» с выручкой около 1,8 млрд рублей и чистой прибылью свыше 40 млн рублей в 2023 году.

Девушка в 2021 году окончила бакалавриат Высшей школы экономики по направлению «Мода и дизайн», затем она продолжила обучение в Лондонском колледже моды.

Дипломную коллекцию Неведрова посвятила свободе слова и маскировке в тоталитарной системе: модели дефилировали в масках, изображающих размытое лицо. О коллекции впоследствии написали многие модные издания, а часть предметов даже использовалась в фотосессиях – например, с участием актрисы Ребекки Фергюсон.

С 2023 года молодой дизайнер работает во французском доме Balenciaga. Там она занимает должность ассистента дизайнера и участвует в создании коллекций бренда.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба телеканала НТВ.

В рейтинг Forbes «30 до 30» также входит молодой актер Рузиль Минекаев, известный своей ролью в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и актриса Елизавета Янковская. Ее брат снимался в том же сериале, что и Минекаев, а также музыкант Андрей Смелянский, известный под псевдонимом «Toxi$», который за последний год набрал популярность с помощью своего интересного голоса и танцев в видеохостингах.

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