Четвероногие друзья разных пород и размеров — дворняжки, овчарки, пудели, шарпеи, спаниели, той-терьеры и многие другие — вместе с хозяевами собрались на ул. Мало-Тобольской 16 октября. Все во имя веселья и дог-шоу «Я и моя собака» от общественной организации «Ласка». Какие таланты показывали обладатели очаровательных носиков и хвостов, увидите в фоторепортаже altapress.ru.

Владельцы вместе с питомцами приняли участие в двенадцати конкурсах. Места разыгрывались при помощи лотереи, в каждом конкурсе состязались по шесть участников. Собаки катались в тележках, искали вкусняшки под стаканчиками, ловили тарелки в полете, бегали наперегонки, охраняли вещи, носили хозяевам сосиски (не все донесли).

Кроме того, зрители увидели заранее подготовленные «домашние задания». В конкурсе «собачий вальс» хозяева танцевали вместе с песиками под музыку, а в конкурсе цирковых трюков собаки под руководством показывали различные номера.

В номинации на лучший костюм победил пес в костюме дракончика, второе место заняли две нарядные дамы в юбках в горошек, а третье разделили две леди в вязаных платьях.

Конкурс «Это все мне?» оказался немного волнительным для хозяев. Среди игрушек и сосисок собаки могли выбрать любой предмет и забрать с собой. Несмотря на все попытки призвать собак взять игрушку, большинство выбрали лакомство.

Отдельной номинацией без участия животных был конкурс стихов про собак, как известных авторов, так и собственного сочинения. Также прошла благотворительная фотосессия с хаски и выставка-раздача щенков. Несколько хвостатых малышей обрели в этот день хозяев.