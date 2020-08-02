Ушел из жизни бывший ректор Алтайского медуниверситета Валерий Брюханов

Бывший ректор Алтайского государственного медицинского университета Валерий Брюханов, руководивший вузом на протяжении 26 лет, скончался 2 августа. Ему было 75 лет.

Как сообщает пресс-служба АГМУ, Валерий Михайлович олицетворял целую эпоху в жизни университета. Он прошел путь от аспиранта кафедры фармакологии до ректора, и руководил вузом на протяжении 26 лет с 1988 по 2014 год.

Под его руководством вуз в 1994 году обрел статус университета, были созданы несколько новых факультетов. Он является автором более 500 научных работ и 15 патентов на изобретение.

«Коллектив АГМУ скорбит о невосполнимой утрате и выражает соболезнования родным и близким. Память об этом легендарном человеке навсегда останется в стенах Алтайского государственного медицинского университета», — говорится в сообщении вуза.

Валерий Михайлович Брюханов родился 1 января 1945 года в Барнауле. Окончил лечебный факультет (1968) и аспирантуру (1971) при кафедре фармакологии Алтайского государственного медицинского института. Первый декан фармацевтического факультета (1975−1981). С 1983 года заведующий кафедрой фармакологии.

В 1986 году защитил докторскую диссертацию по медицинским наукам на тему «Регуляция канальцевой реабсорбции глюкозы в почках». Учёная степень доктора медицинских наук присвоена в 1987 году. В 1986 — 1988 годах он занимал пост проректора по научной работе вуза.

С 1988 года исполнял обязанности ректора, в 1989 году избран ректором. Работал на этой должности по 2014 год. Затем продолжил трудиться в университете в должности профессора кафедры фармакологии.

Избирался депутатом Барнаульской городской Думы в 1994 и в 1996 году.