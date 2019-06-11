Ушел из жизни бывший руководитель Барнаула Анатолий Мельников

11 июня после продолжительной болезни на 92 году жизни скончался почетный гражданин города и края Анатолий Мельников, сообщили в пресс-центре мэрии. Он 14 лет руководил Барнаулом.

Во многом именно Мельников на долгие годы определил облик города. Он был руководителем горисполкома (сейчас это администрация города) с 1972 по 1986 год.

При Мельникове появились ТЭЦ-3, краевой театр драмы, АлтГУ, пивзавод, молочный комбинат, трамвайно-троллейбусное депо, кондитерская фабрика, новые школы, больницы, детские сады и многое другое.

Под его руководством началось строительство микрорайонов из многоэтажек, была сдана первая очередь Мемориала Славы, в проектировании которой Анатолий Мельников участвовал лично.

За время его работы в Барнауле было построено более 4 млн кв. м жилья.

Многое сделал Анатолий Мельников для газификации города. После того, как он покинул пост председателя горисполкома в 1986 году, Мельников возглавил «Алтайкрайгаз» и добился того, чтобы в Барнаул пришло голубое топливо.

Преемником Анатолия Мельникова стал Владимир Баварин.

Глава Барнаула Сергей Дугин вместе с коллегами выразили искренние соболезнования семье и родственникам Анатолия Ивановича.