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Жизнь

Ушел из жизни писатель и политик Эдуард Лимонов

В Москве в возрасте 77 лет ушел из жизни политик и писатель Эдуард Лимонов. Об этом в Facebook сообщил депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.

Свеча.
Свеча.
CC0

Лимонов скончался в больнице, куда попал 15 марта, пишет РЕН ТВ. Врачи боролись за жизнь писателя в течение двух суток, но так и не смогли его спасти.

По информации Mash, 17 марта он перенес сразу две операции.

«Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление», — пишет источник со ссылкой на представителей Лимонова.

Эдуард Лимонов — скандально известный оппозиционер и эпатажный писатель-авангардист, организатор регулярных «Маршей несогласных». Он известен по произведениям «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач», «Иностранец в смутное время».

В 2009 году он собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента в 2012 году, но ЦИК отказал ему в регистрации. В июле 2010 года Лимонов возглавил партию «Другая Россия», которую минюст не стал регистрировать.

В июле 2018 года Эдуард Лимонов прокомментировал инцидент с уроженкой Барнаула Марией Бутиной. Он предположил, что девушка отличалась неукротимой энергией и такими же амбициями, и назвал ее «Растиньяком в юбке».

В августе того же года Лимонов дал большое интервью журналисту Юрию Дудю.

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