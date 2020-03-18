Ушел из жизни писатель и политик Эдуард Лимонов

Лимонов скончался в больнице, куда попал 15 марта, пишет РЕН ТВ. Врачи боролись за жизнь писателя в течение двух суток, но так и не смогли его спасти.
По информации Mash, 17 марта он перенес сразу две операции.
«Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление», — пишет источник со ссылкой на представителей Лимонова.
Эдуард Лимонов — скандально известный оппозиционер и эпатажный писатель-авангардист, организатор регулярных «Маршей несогласных». Он известен по произведениям «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач», «Иностранец в смутное время».
В 2009 году он собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента в 2012 году, но ЦИК отказал ему в регистрации. В июле 2010 года Лимонов возглавил партию «Другая Россия», которую минюст не стал регистрировать.
В июле 2018 года Эдуард Лимонов прокомментировал инцидент с уроженкой Барнаула Марией Бутиной. Он предположил, что девушка отличалась неукротимой энергией и такими же амбициями, и назвал ее «Растиньяком в юбке».
В августе того же года Лимонов дал большое интервью журналисту Юрию Дудю.