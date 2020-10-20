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Жизнь

Ушел из жизни почетный профессор алтайского медуниверситета

Доктор медицинских наук, профессор АГМУ Юрий Высоцкий скончался на 82-м году жизни, сообщили в вузе.

Юрий Высоцкий.
Юрий Высоцкий.
asmu.ru

Всю свою жизнь он посвятил алтайскому медуниверситету и кафедре анатомии. В его трудовой книжке только одна запись — принят на постоянную работу в медицинский институт.

На протяжении 13 лет Юрий Александрович был проректором по научной работе АГМУ.

Под его руководством успешно защитились три доктора и 13 кандидатов наук.

Также Юрий Высоцкий увлекался поэзией, выпустил нескольких сборников, руководил клубом любителей поэзии.

Творческий вечер Юрия Высоцкого.
Творческий вечер Юрия Высоцкого.
АГМУ.

В 2001 году профессор получил звания «Заслуженный работник высшей школы», «Отличник здравоохранения», а в 2014 г. — звание «Почетный профессор АГМУ».

«Смерть Юрия Александровича — невосполнимая утрата для коллектива Алтайского государственного медицинского университета, кафедры анатомии, которой он заведовал 23 года, его близких и друзей. Светлая память о замечательном человеке, ученом, педагоге, враче навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, коллег и учеников. Уходит эпоха. Уходят лучшие люди», — выразили соболезнования в АГМУ.

Ранее в Барнауле ушел из жизни доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник отдела НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Станислав Хабаров.

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