Ушла из жизни профессор Алтайского филиала финансового университета. Время и место прощания

В течение 40 лет она участвовала в развитии филиала — преподавала, руководила кафедрой, организовывала дополнительное образование, работу представительств и научную деятельность.
Ирина Мищенко пользовалась большим авторитетом и уважением у профессорско-преподавательского состава, коллег, студентов.
Коллектив Алтайского филиала приносит глубокие соболезнования ее родным и близким.
Церемония прощания состоится в ритуальном зале 9 апреля по адресу ул. Аносова, 8 в Барнауле с 11:30 до 13:00.
Ранее на 87-м году жизни скончался почетный мастер спорта СССР, двукратный призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ Борис Бырдин.
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