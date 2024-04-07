7 апреля
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Жизнь

Ушла из жизни профессор Алтайского филиала финансового университета. Время и место прощания

После продолжительной болезни на 67-м году ушла из жизни профессор кафедры «Экономика и финансы» Алтайского филиала финансового университета Ирина Мищенко,

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

В течение 40 лет она участвовала в развитии филиала — преподавала, руководила кафедрой, организовывала дополнительное образование, работу представительств и научную деятельность.

Ирина Мищенко пользовалась большим авторитетом и уважением у профессорско-преподавательского состава, коллег, студентов.

Коллектив Алтайского филиала приносит глубокие соболезнования ее родным и близким.

Церемония прощания состоится в ритуальном зале 9 апреля по адресу ул. Аносова, 8 в Барнауле с 11:30 до 13:00.

Ранее на 87-м году жизни скончался почетный мастер спорта СССР, двукратный призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ Борис Бырдин.

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