Скончался почетный мастер спорта СССР и знаменитый алтайский тренер Борис Бырдин

Борис Алексеевич скончался 5 ноября после продолжительной болезни.
Бырдин начал занимать греблей на байдарке в старших классах. В армии стал профессиональным спортсменом после того, как попал в систему ЦСК ВМФ.
У Бориса Бырдина уникальное спортивное звание "Почетный мастер спорта". Получить его было сложно. Спортсменам нужно было пять лет подряд выполнять норматив мастера спорта. И у Бырдина получилось — он делал это с 1958 по 1962 год.
А через два года он окончил спортивную карьеру.
В 1964 году Борис Бырдин приехал в Барнаул по приглашению председателя крайспорткомитета Виталия Зворыгина. Там он более 30 лет занимал руководящие должности в краевых структурах добровольных спортивных обществ "Труд", "Локомотив", "Трудовые резервы".
Борис Бырдин — двукратный серебряный призер чемпионата Европы, чемпион СССР, трехкратный серебряный призер первенств СССР по гребле на байдарке в составе команды-четверки, победитель международных регат по гребле, серебряный призер чемпионата мира в Австралии среди ветеранов, судья республиканской категории по гребле на байдарках и каноэ и лыжным гонкам.