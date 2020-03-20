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20 марта 2°C

Успокаивающее видео с лебедями в тумане на алтайском озере появилось в сети

Телеканал «Наша Сибирь 4К» опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео, которое сняли на озере Светлом в Алтайском крае.

Лебеди на озере Светлом. Алтайский край.
Лебеди на озере Светлом. Алтайский край.
кадр из видео.

В селе Урожайное в Советском районе Алтайского края есть уникальный водоем — озеро Лебединое, так его называют местные жители.

«Здесь зимуют лебеди-кликуны. Отсюда и берет свое название озеро. Средняя глубина озера — около 1 метра, вода чистая и прозрачная, поэтому другое название озера — Светлое. По берегам озера и со дна бьют многочисленные ключи, которые видны сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой — температура воды не опускается ниже +5°С», — говорится в описании к кадрам.


Если видео с лебедями недостаточно, телеканал предлагает успокоиться мелодией воды.


Напомним, на Алтае скоро опустеет уникальное озеро — сезон зимовки лебедей-кликунов подходит к концу.

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