Устрашающее видео дождя из взрывающихся булыжников «бродит» в сети

В Индии с неба падают камни — с горы в округе Рамбан.

Видео оползня разместили в соцсетях бесстрашные очевидцы.

Валуны развили такую скорость, что при падении взрывались.

Один из водителей застрял на дороге. Его вызволили только к вечеру солдаты индийской армии, пишет mail.ru.

А вот в 2018 году на Гавайи обрушился дождь из драгоценных камней. Вулкан Килауэа привел к выбросу драгоценных камней оливин. Местные жители находили их на улицах и пляжах. Стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат.