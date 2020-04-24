Устрашающее видео дождя из взрывающихся булыжников «бродит» в сети

Видео оползня разместили в соцсетях бесстрашные очевидцы.
Валуны развили такую скорость, что при падении взрывались.
Deslizamiento de rocas en el valle de Chenab, cerca de la ciudad de Ramban#India ???????? #geología #india #himalaya #himalaia pic.twitter.com/g4uQXAq1LU— Dra.Aranjuez #QUÉDATEENCASA (@IsaAranjuez) April 22, 2020
Один из водителей застрял на дороге. Его вызволили только к вечеру солдаты индийской армии, пишет mail.ru.
А вот в 2018 году на Гавайи обрушился дождь из драгоценных камней. Вулкан Килауэа привел к выбросу драгоценных камней оливин. Местные жители находили их на улицах и пляжах. Стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат.