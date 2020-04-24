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24 апреля
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Жизнь

Устрашающее видео дождя из взрывающихся булыжников «бродит» в сети

В Индии с неба падают камни — с горы в округе Рамбан.

Минерал, природный камень.
Минерал, природный камень.
CC0

Видео оползня разместили в соцсетях бесстрашные очевидцы.

Валуны развили такую скорость, что при падении взрывались.

Один из водителей застрял на дороге. Его вызволили только к вечеру солдаты индийской армии, пишет mail.ru.

А вот в 2018 году на Гавайи обрушился дождь из драгоценных камней. Вулкан Килауэа привел к выбросу драгоценных камней оливин. Местные жители находили их на улицах и пляжах. Стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат.

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