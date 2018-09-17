Утки-демиурги и предок-волчица: какие мифы слагали народы Алтая в древности

О мирах без небес
В мифах народов Алтая встречаются описания миров или земель без небес. Исследователи видят здесь влияние раннесредневековой китайской науки: там считалось, что круглое небо покрывает квадратную землю. Неприкрытые «углы» возможно и составляли миры без небес.
О традиции приносить жертвы небу
У алтайцев и бельтиров есть легенда о том, что в старину их предки приносили в жертву небу молодых девушек. Это были дочери предводителей либо старших в роде. Со временем обычай исчез. По преданию, когда у одного человека в жертву захотели принести девятую дочь подряд, появился всадник. Он сказал, что девушку трогать не надо, а вместо нее следует заколоть девять ягнят.
С той поры при молении небу в жертву приносили ягнят.
О происхождении мира
В начале мы приводили кусочек мифа о сотворении мира: на огромном водном пространстве плавали две утки. Одна из них подумала, что можно сотворить из ила землю. Вторая утра нырнула и достала со дна ил. Первая утка раскидала его по воде: появилась земля. Вторая утка вышла на сушу и стала разбрасывать камушки. Так возникли горы.
В шаманском варианте мифа это были два высшие божества алтайского пантеона: Ульгень (владыка неба) и Эрлик (правитель подземного мира).
Об основах мироздания и смене времен года
Земля стоит на огромных рыбоподобных чудовищах.
По одной из версий, их два. Верхняя губа чудовищ хватает небо, а нижняя — землю. Одно из них дает холод, а другое — тепло.
По другой версии, чудовищ три. Их создал Ульгень и привязал к среднему аркан, при помощи которого он управляет чудовищем. Поднимая или опуская голову, существо может вызывать колебания земли и наводнения.
О создании человека
Создание человека один из мифов приписывает Ульгеню. Он сделал тела людей и захотел вдохнуть в них «души». Их нужно было взять у другого божества, и Ульгень послал к нему ворона. Сторожить тела он оставил собаку и кошку.
В отсутствие Ульгеня Эрлик пробрался к телам. Собаку, которая тогда была голой и страдала от холода, он пообещал теплую шкуру и уговорил пропустить его,. Кошку Эрлик заплевал и сам вдохнул «душу» в тела.
О происхождении от волка
Некоторые мифы содержат в себе фрагменты или детали исторических событий. Одно из преданий говорит, что тюрки произошли от союза юноши и волчицы, которая спасла его от врагов и голода и укрыла в пещере. От реальности здесь — только место укрытия. Согласно письменным источникам, у древних тюрков был обычай приносить жертвы предкам именно в пещере.
Волчица как прародитель тюрков фигурирует еще в одном мифе, согласно которому древние тюрки пришли из страны Со (территория Восточной Монголии). У правителя этих тюрков было 17 братьев. Один из них рожден волчицей и стал шаманом.
У современных алтайцев сюжет о происхождении от волка сохранился в героическом эпосе. У богатыря Ан-Боко умерло много детей. Белый волк потребовал отдать ему родившегося сына, унес младенца в пещеру и воспитал. Волк дал ребенку героическое имя Ак-Тайчы, коня и снаряжение.
О птицах (кроме уток)
- Глухарь однажды опоздал к отлету в теплые края и остался один в тайге. Он так много плакал, что его глаза стали красными. С тех пор глухарь навсегда поселился в горных лесах.
- В древние времена сова красиво раскрасила сойку, а та ее — кое-как. Сова рассердилась и сунула сойку головой в огонь. С тех пор голова сойки выглядит опаленной.
- По преданию, добывать огонь людей научил коростель.
- У многих народов Алтая существует запрет на убийство лебедя.
Чем мифы отличаются от религиозных верований?
Религиозное почитание сил природы, божеств и духов означало, что люди верят в них, признают свою зависимость и стремятся задобрить и умилостивить. Мифы же носили в основном этиологический (объяснительный) характер: они зафиксировали мировоззрение алтае-саянских народов.
Материал написан на основе статьи этнографа Леонида Потапова.