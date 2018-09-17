Утки-демиурги и предок-волчица: какие мифы слагали народы Алтая в древности

В начале времен был не хаос, а сплошное водное пространство. По нему плавали две утки: они создали землю и горы из ила и камешков. Таким представлялось сотворение мира в мифах алтае-саянских народов. Altapress.ru рассказывает о самобытной и малоизвестной мифологии Алтая.

Волк. Охота. Снег СС0

О мирах без небес

В мифах народов Алтая встречаются описания миров или земель без небес. Исследователи видят здесь влияние раннесредневековой китайской науки: там считалось, что круглое небо покрывает квадратную землю. Неприкрытые «углы» возможно и составляли миры без небес.

О традиции приносить жертвы небу

У алтайцев и бельтиров есть легенда о том, что в старину их предки приносили в жертву небу молодых девушек. Это были дочери предводителей либо старших в роде. Со временем обычай исчез. По преданию, когда у одного человека в жертву захотели принести девятую дочь подряд, появился всадник. Он сказал, что девушку трогать не надо, а вместо нее следует заколоть девять ягнят.

С той поры при молении небу в жертву приносили ягнят.

Лошадь. Седло СС0

О происхождении мира

В начале мы приводили кусочек мифа о сотворении мира: на огромном водном пространстве плавали две утки. Одна из них подумала, что можно сотворить из ила землю. Вторая утра нырнула и достала со дна ил. Первая утка раскидала его по воде: появилась земля. Вторая утка вышла на сушу и стала разбрасывать камушки. Так возникли горы.

В шаманском варианте мифа это были два высшие божества алтайского пантеона: Ульгень (владыка неба) и Эрлик (правитель подземного мира).

Об основах мироздания и смене времен года

Земля стоит на огромных рыбоподобных чудовищах.

По одной из версий, их два. Верхняя губа чудовищ хватает небо, а нижняя — землю. Одно из них дает холод, а другое — тепло.

По другой версии, чудовищ три. Их создал Ульгень и привязал к среднему аркан, при помощи которого он управляет чудовищем. Поднимая или опуская голову, существо может вызывать колебания земли и наводнения.

Гора. Закат. Снег СС0

О создании человека

Создание человека один из мифов приписывает Ульгеню. Он сделал тела людей и захотел вдохнуть в них «души». Их нужно было взять у другого божества, и Ульгень послал к нему ворона. Сторожить тела он оставил собаку и кошку.

В отсутствие Ульгеня Эрлик пробрался к телам. Собаку, которая тогда была голой и страдала от холода, он пообещал теплую шкуру и уговорил пропустить его,. Кошку Эрлик заплевал и сам вдохнул «душу» в тела.

О происхождении от волка

Некоторые мифы содержат в себе фрагменты или детали исторических событий. Одно из преданий говорит, что тюрки произошли от союза юноши и волчицы, которая спасла его от врагов и голода и укрыла в пещере. От реальности здесь — только место укрытия. Согласно письменным источникам, у древних тюрков был обычай приносить жертвы предкам именно в пещере.

Волчица как прародитель тюрков фигурирует еще в одном мифе, согласно которому древние тюрки пришли из страны Со (территория Восточной Монголии). У правителя этих тюрков было 17 братьев. Один из них рожден волчицей и стал шаманом.

У современных алтайцев сюжет о происхождении от волка сохранился в героическом эпосе. У богатыря Ан-Боко умерло много детей. Белый волк потребовал отдать ему родившегося сына, унес младенца в пещеру и воспитал. Волк дал ребенку героическое имя Ак-Тайчы, коня и снаряжение.

О птицах ( кроме уток)

Глухарь однажды опоздал к отлету в теплые края и остался один в тайге. Он так много плакал , что его глаза стали красными. С тех пор глухарь навсегда поселился в горных лесах.

что его глаза стали красными. С тех пор глухарь навсегда поселился в горных лесах. В древние времена сова красиво раскрасила сойку , а та ее — кое-как. Сова рассердилась и сунула сойку головой в огонь. С тех пор голова сойки выглядит опаленной.

а та ее — кое-как. Сова рассердилась и сунула сойку головой в огонь. С тех пор голова сойки выглядит опаленной. По преданию , добывать огонь людей научил коростель.

добывать огонь людей научил коростель. У многих народов Алтая существует запрет на убийство лебедя.

Птица СС0

Чем мифы отличаются от религиозных верований?

Религиозное почитание сил природы, божеств и духов означало, что люди верят в них, признают свою зависимость и стремятся задобрить и умилостивить. Мифы же носили в основном этиологический (объяснительный) характер: они зафиксировали мировоззрение алтае-саянских народов.

Материал написан на основе статьи этнографа Леонида Потапова.