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Жизнь

Утонувшую на Алтае девочку привезли на пруд без ведома родителей и оставили без присмотра

В Алтайском крае СК завершил расследование дела по факту гибели восьмилетней девочки и сообщил подробности трагедии.

Искусственный пруд в Калманском районе
Искусственный пруд в Калманском районе
altai-krai.sledcom.ru

Напомним, 6 июля в Калманском районе в искусственном пруду возле села утонула девочка.

«Три несовершеннолетние девочки пошли на пруд вместе с мамой одной из них. Нашли деревянный плот, забрались на него, отплыли от берега и стали прыгать в воду. Плот перевернулся, все дети оказались в воде. Девочка не смогла выплыть и утонула, ее тело обнаружили на следующий день», — ранее рассказали в ведомстве.

6 сентября в СК уточнили, что 39-летняя женщина на автомобиле повезла купаться дочь и двух ее подруг, причем не спросила у родителей разрешения.

Девочек привезла на непредназначенное для купания место, а после оставила без присмотра — ушла и села в автомобиль.

«Знала, что несовершеннолетние не умеют плавать и не имеют при себе плавательных средств защиты», — отметили следователи.

Женщину обвинили в «причинении смерти по неосторожности» — до 2 лет лишения свободы.

Сельчанка не признала вину. По ее словам, она наблюдала за детьми, однако очевидцы это не подтвердили. Уголовное дело направили в суд.

Ранее в Барнауле во время прогулки с родителями утонул восьмилетний мальчик.

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