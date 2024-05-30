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Жизнь

Увеличили количество прямых рейсов из Барнаула в Екатеринбург

Частоту полетов из Барнаула в Екатеринбург увеличили до шести. Об этом пишет "Аэропорт Барнаул".

Самолет Red Wings.
Самолет Red Wings.
flyredwings.com

Через Екатеринбург Red Wings предлагает удобные стыковки с различными городами России, такими как Нижний Новгород, Саратов, Самара, Казань, Уфа, Ижевск, Оренбург, Новый Уренгой, Ульяновск, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, а также с городами ближнего зарубежья — Астаной и Тбилиси.

Приобрести авиабилеты можно на сайте аэропорта Барнаул в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании Red Wings или в авиакассах города.

Выполнять прямые рейсы из Барнаула в Екатеринбург теперь можно благодаря включению в перечень субсидируемых маршрутов в рамках Постановления Правительства РФ №1242, субсидирование региональных маршрутов осуществляется из региональных и федерального бюджетов.

На данный момент билеты уже в продаже.

Ранее сообщалось, что в Барнауле построили первый этаж нового аэровокзала.

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