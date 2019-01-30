Уволенный Путиным генерал новосибирской полиции подал в суд на МВД

Бывший главный следователь ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев, уволенный президентом России Владимиром Путиным, решил восстановиться через суд, сообщает паблик « Омбудсмен полиции ».

Напомним, Неупокоев 1 октября освобожден от должности. Служебная проверка показала, что сотрудники одного из отделов полиции исказили данные о 82 уголовных делах.

«В исковом заявлении уволенный генерал-майор просит признать незаконным заключение по результатам служебной проверки и выдвигает ряд других требований», — рассказывают в паблике.

Согласно данным картотеки Замоскворецкого суда Москвы, рассмотрение иска «О признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы» назначено на 30 января.