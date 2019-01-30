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Жизнь

Уволенный Путиным генерал новосибирской полиции подал в суд на МВД

Бывший главный следователь ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев, уволенный президентом России Владимиром Путиным, решил восстановиться через суд, сообщает паблик «Омбудсмен полиции».

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Напомним, Неупокоев 1 октября освобожден от должности. Служебная проверка показала, что сотрудники одного из отделов полиции исказили данные о 82 уголовных делах.

«В исковом заявлении уволенный генерал-майор просит признать незаконным заключение по результатам служебной проверки и выдвигает ряд других требований», — рассказывают в паблике.

Согласно данным картотеки Замоскворецкого суда Москвы, рассмотрение иска «О признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы» назначено на 30 января.

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