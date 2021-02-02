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Жизнь

Уволенный сибиряк отсудил у работодателя 600 тыс. рублей

Житель Иркутска со второй попытки отсудил у бывшего работодателя 600 тысяч рублей за незаконное увольнение, сообщает «Ирсити».

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

Работника уволили по статье «Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания».

Однако суд установил нарушение процедуры увольнения. В частности, связал его «с предвзятым отношением к работнику».

Прокурор пришел к выводу о необходимости восстановления работника, но суд первой инстанции признал такие требования необоснованными.

«Не согласившись с решением суда, прокурор в вышестоящую инстанцию внес апелляционное представление, которое поддержано Иркутским областным судом», — отмечает издание.

В итоге приказ об увольнении признали незаконным. Работнику присудили компенсацию в 600 тыс. рублей — за вынужденный прогул и моральный вред.

Ранее в Алтайском крае больница пыталась заставить врача, не отработавшего три года, вернуть 261 тыс. рублей.

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