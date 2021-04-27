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Жизнь

Уволили главврача больницы, где пьяные медсестры избивали бабушку и обещали «вырвать ногу»

В Москве уволили главврача больницы и отстранили от работы нескольких сотрудников, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Нетрезвые медсестры издевались над пенсионеркой в больнице. Москва.
Нетрезвые медсестры издевались над пенсионеркой в больнице. Москва.
кадр из видео.

Ранее в сети опубликовали видео, снятое в ГКБ им. Иноземцева, где медсестры издевались над пожилой пациенткой.

«Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы. Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены. Департамент готов оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке данного случая», — рассказали в ведомстве.

Также подчеркнули, что подобные действия медперсонала недопустимы, потому что порочат честь больницы и московской системы здравоохранения.

Видео сняла пациентка больницы. На кадрах медсестры издеваются над пожилой пациенткой — кричат на нее, бьют и угрожают отправить в морг.

«Чтоб ты сдохла! Слышь ты, уродина, я тебе вырву сейчас ногу, убью! В морг тебе надо, чучело, не хочу даже ее трогать. Ты только поори еще. Только пусть рот свой разинет. Ты поняла меня, ты в морг сейчас уедешь», — кричали сотрудницы на лежащую на каталке женщину.

Автор видео рассказала, что пьяные медсестры кричали и ругались матом на пожилую пациентку, а также слышала шлепки и хлопки, после которых старушка кричала.

На следующий день девушка выписалась и опубликовала видео в сети. После этого ей позвонили из больницы, извинились и предложили «продолжить лечение бесплатно и с повышенным комфортом».

Ранее в центре скандала оказались новосибирские медсестры, которые били маленьких пациентов клинической туберкулезной детской больницы.

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