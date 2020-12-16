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Жизнь

Жестокую медсестру лишили маленькой части мизерной зарплаты на исправительной работе

В Новосибирске вынесли приговор бывшей медсестре клинической туберкулезной детской больницы, где ранее сняли скандальное видео, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Медсестра схватила ребенка за волосы. Новосибирск.
Медсестра схватила ребенка за волосы. Новосибирск.
кадр из видео.

Напомним, в начале ноября одну из медсестер больницы уволили после видео, на котором она берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

После этого в региональном СК выяснили, что жестоко обращались с детьми две сотрудницы медучреждения: одна хватала за волосы, а другая била по спине.

В итоге первую медсестру, которая попала на видео, 16 декабря приговорили к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

«Мировой суд, изучив доводы следствия и участников судебного разбирательства, признал виновной в совершении преступления и назначил наказание», — рассказали в управлении Судебного департамента по региону.

В частности, как сообщили в ведомстве, медсестра 2 ноября «потребовала от трехлетней девочки, проснувшейся до подъема, лечь спать, а затем схватила за волосы и, удерживая над полом, ударила по лицу».

Кроме того, 4 ноября, увидев бодрствующую во время «сонного часа» девочку, схватила ее за волосы и кинула на кровать.

Женщина раскаялась и принесла извинения. Дело второй медсестры рассмотрят 23 декабря.

Ранее три пьяные российские туристки избили тапками медсестру в Турции, после чего их выгнали из отеля.

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