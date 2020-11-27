Двух медсестер обвинили в жестоком обращении с детьми в больнице Новосибирска

В Новосибирской области предъявили обвинение медсестрам клинической туберкулезной детской больницы, где ранее записали скандальное видео, сообщает региональный СК.

Напомним, в начале ноября одну из медсестер больницы уволили после видео, на котором она берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

В итоге, как отмечает ведомство, уголовное дело завели на двух бывших работниц детской больницы — за «ненадлежащее исполнение обязанностей <…> с жестоким обращением».

«35-летняя медсестра находилась в палате вместе с малолетней пациенткой. Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня», — рассказали в СК.

Вместо того, чтобы уложить ребенка спать, женщина «с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу».

Через два дня медсестра вновь схватила за волосы девочку, не желавшую спать днем, а после «подняла над полом и с силой кинула на кровать».

Кроме того, следователи выявили еще одну сотрудницу больницы, которая подняла руку на ребенка.

«В послеобеденное время 55-летняя медсестра подошла к ребенку и с силой ударила ладонью в область спины», — уточнили в ведомстве.

Также в региональном СК расследуют уголовное дело в отношении руководства больницы по статье «халатность».

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