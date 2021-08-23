Уволили пьяную медсестру, «проткнувшую все вены» пациентам в сибирской больнице

В Кемеровской области после жалобы пациентки уволили медсестру, которая трудилась в пьяном состоянии, сообщил региональный минздрав .

22 августа в паблике «Инцидент Кузбасс» опубликовали видео с жалобой пациентки на медсестру Новокузнецкой клинической больницы № 29.

«Утром меня госпитализировали. При оформлении в отделение мне выдали это ужасное постельное, на которое хороший хозяин даже собаку не позволит положить. Но самое страшное ожидало чуть позже, когда спустя час ко мне никто не подошел. Как стало известно, медсестра находилась в алкогольном опьянении и ждать помощи было не от кого», — рассказала женщина.

На видео медсестра отказывается ставить назначенную врачом капельницу пациентке, которая жалуется на ухудшающееся самочувствие.

Другие пациенты заявили, что медсестра «проткнула им все вены», когда делала уколы. Сотрудница больницы отказалась отвечать, почему пьяная рабочем месте.

В комментариях к записи минздрав Кузбасса подтвердил факт опьянения медсестры.

«По информации Новокузнецкой городской клинической больницы № 29, по данному случаю проведена внутренняя проверка. Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. От работы отстранена с последующим увольнением по статье», — отметили в ведомстве.

Ранее в Москве уволили главврача больницы, где пьяные медсестры избивали бабушку и обещали «вырвать ногу».