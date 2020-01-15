Ужасные и прекрасные: гигантских пауков со всего мира привезли в Барнаул

В барнаульском музее «Город» работает выставка «Удивительный мир пауков». Здесь представлено более 40 членистоногих со всего мира. Организаторы уверяют, что люди боятся паукообразных из-за распространенных мифов. На самом деле эти создания безобидны и даже по-своему милы. Altapress.ru побывал в музее и узнал, так ли это.

По словам экскурсовода Павла Михайлова, выставка в Барнауле уникальна и существует уже 20 лет. За это время ее показали не только в разных уголках России, но и за рубежом — в крупнейших музеях Европы. Организаторы отмечают, что многие экспонаты выставки являются редкостью для частной арахнологии.

Большинство представленных пауков относят к самому крупному семейству — птицеедов. По одной из версий, свое название они получили, потому что исследователи видели, как один из пауков убил колибри.

В дикой природе таких «страшил» в основном можно встретить в странах тропического и субтропического климата — в Азии, Африке и Америке. Главные особенности данных членистоногих — крупный размер и яркая окраска.

Один из самых заметных пауков на выставке — птицеед голиаф, длина его тела вместе с конечностями может достигать 28 сантиметров.

Выставка «Удивительный мир пауков». Анна Зайкова.

В зависимости от вида птицееды делятся на несколько типов: наземный, норный и древесный. Продолжительность жизни пауков зависит от пола: самки могут существовать десятки лет, а самцы часто умирают после достижения половой зрелости.

Большую часть жизни, кроме брачного периода, пауки-птицееды проводят в одиночестве.

Говоря о любопытных фактах, экскурсовод отметил, что пауки могут проводить без движения по несколько суток. Организаторы выставки отмечают: большинство историй о том, что эти членистоногие сами, без предупреждения нападают на людей, — миф из фильмов ужасов.

Пауки видят, что человек крупнее, и предпочитают прятаться или убегать. Однако в редких случаях, например испугавшись, птицееды могут атаковать.

«В рывке они способны развить скорость 1 м/с, что немало для такого паука. Но важно понимать, что подобное бывает редко, и паук не набросится на вас. Он ведь и сам боится», — отмечает Павел Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что укусы большинства представленных пауков не смертельны для человека, а сравнимы с пчелиными или осиными. Однако организаторы позаботились о безопасности посетителей выставки: членистоногие находятся в стеклянных террариумах.

Внутри воспроизведена среда обитания — растения, песок или кора деревьев. Некоторые пауки мастерски маскируются и благодаря мимикрии практически сливаются с окружающей обстановкой. Кормят их живыми насекомыми, например сверчками.

В музее «Город» также можно увидеть скорпионов. Среди них один из самых опасных представителей своего вида — андроктонус толстохвостый. Его яд убивает взрослого человека за семь часов.

По словам Павла Михайлова, не все скорпионы одинаково опасны. Бояться стоит тех, у кого маленькие клешни. В этом случае вероятность, что членистоногое ужалит, высока.

Музей «Город» уже успели посетить сотни гостей. Организаторы уверены, что здесь будет одинаково интересно как взрослым, так и детям.

Выставка «Удивительный мир пауков». Анна Зайкова.

«Наша выставка не отличается от зарубежных аналогов и дает уникальную возможность взглянуть на редких пауков и скорпионов. Гости смогут понять, что эти существа не страшны и опасны, а полезны и по-своему прекрасны. Боязнь паукообразных принадлежит к числу самых распространенных фобий, у нас можно пробовать ее побороть и встретиться с собственным страхом», — говорит Павел Михайлов.

Отметим, что посмотреть на пауков в музее «Город» можно до 16 февраля.