Уже 180 барнаульцев подали документы на предварительное голосование «Единой России»

Порядка 180 человек зарегистрированы в качестве участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва.

Партиец Дмитрий Аганов представлял интересы жителей Индустриального района более шести лет как в Барнаульской гордуме, так и в Алтайском краевом Заксобрании. После встреч с горожанами он решил продолжить депутатскую деятельность.

— После встреч с местными жителями и руководителями органов ТОС Индустриального района я пошёл навстречу желаниям избирателей и решил подать документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Если жители окажут мне поддержку во время партийной процедуры, то я намерен идти на выборы в Барнаульскую гордуму. Работа депутата для меня понятна и знакома. Например, только за последние годы при моем участии на территории Индустриального района были запущены проекты по благоустройству Мизюлинской рощи, строительству новых детских садов и школ, асфальтированию дорог. Понятны мне и проблемы, которые есть на этой территории. Я буду продолжать работать на благо жителей Индустриального района, — отметил Дмитрий Аганов.

Ещё одним участником стала депутат городской думы Кристина Юстус, которая уже несколько лет является активистом Барнаульского местного отделения партии.

Кристина Юстус , депутат Барнаульской гордумы. Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

— Работа депутатом для меня не нова: на протяжении пяти лет я являюсь депутатом гордумы и реализовываю вместе с партией, администрацией города и барнаульцами многие социальные и патриотические проекты. В качестве кандидата предварительного голосования я выбрала для себя округ № 3, который охватывает Железнодорожный и Индустриальный районы. Мне хорошо знакома эта территория: я родилась в Железнодорожном районе, выросла здесь, сейчас живу и работаю в Индустриальном районе. Кроме того, многие проекты мы уже реализовали, а часть продолжаем реализовывать, вместе с жителями этих районов, — рассказала Кристина Юстус.

Напомним, ранее документы для участия в предварительном голосовании подали: заместитель председателя гордумы Сергей Струченко, руководитель фракции единороссов в гордуме Вячеслав Перерядов, депутаты Марина Понкрашева и Иван Огнев, Дмитрий Абалымов, а также руководитель регионального исполкома партии Иван Гладких и главный врач крупнейший поликлиники Барнаула Дмитрий Денисов.

Подать документы для участия в предварительном голосовании можно по будням с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Ползунова, 26, 3 этаж, кабинет № 310. Прием документов продлится по 28 апреля.

Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуг». Само голосование пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru. Итоги партийцы подведут 31 мая.