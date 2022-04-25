25 апреля
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Жизнь

Уже 180 барнаульцев подали документы на предварительное голосование «Единой России»

Порядка 180 человек зарегистрированы в качестве участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва.

Список участников предварительного голосования партии сегодня пополнили депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус и член политсовета Барнаульского местного отделения «Единой России» Дмитрий Аганов.

Дмитрий Аганов, член политсовета Барнаульского местного отделения «Единой России» (справа).
Дмитрий Аганов, член политсовета Барнаульского местного отделения «Единой России» (справа).
Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского местного отделения партии "Единая Россия"

Партиец Дмитрий Аганов представлял интересы жителей Индустриального района более шести лет как в Барнаульской гордуме, так и в Алтайском краевом Заксобрании. После встреч с горожанами он решил продолжить депутатскую деятельность.

— После встреч с местными жителями и руководителями органов ТОС Индустриального района я пошёл навстречу желаниям избирателей и решил подать документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Если жители окажут мне поддержку во время партийной процедуры, то я намерен идти на выборы в Барнаульскую гордуму. Работа депутата для меня понятна и знакома. Например, только за последние годы при моем участии на территории Индустриального района были запущены проекты по благоустройству Мизюлинской рощи, строительству новых детских садов и школ, асфальтированию дорог. Понятны мне и проблемы, которые есть на этой территории. Я буду продолжать работать на благо жителей Индустриального района, — отметил Дмитрий Аганов.

Ещё одним участником стала депутат городской думы Кристина Юстус, которая уже несколько лет является активистом Барнаульского местного отделения партии.

Кристина Юстус, депутат Барнаульской гордумы.
Кристина Юстус, депутат Барнаульской гордумы.
Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»

— Работа депутатом для меня не нова: на протяжении пяти лет я являюсь депутатом гордумы и реализовываю вместе с партией, администрацией города и барнаульцами многие социальные и патриотические проекты. В качестве кандидата предварительного голосования я выбрала для себя округ № 3, который охватывает Железнодорожный и Индустриальный районы. Мне хорошо знакома эта территория: я родилась в Железнодорожном районе, выросла здесь, сейчас живу и работаю в Индустриальном районе. Кроме того, многие проекты мы уже реализовали, а часть продолжаем реализовывать, вместе с жителями этих районов, — рассказала Кристина Юстус.

Напомним, ранее документы для участия в предварительном голосовании подали: заместитель председателя гордумы Сергей Струченко, руководитель фракции единороссов в гордуме Вячеслав Перерядов, депутаты Марина Понкрашева и Иван Огнев, Дмитрий Абалымов, а также руководитель регионального исполкома партии Иван Гладких и главный врач крупнейший поликлиники Барнаула Дмитрий Денисов.

Подать документы для участия в предварительном голосовании можно по будням с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Ползунова, 26, 3 этаж, кабинет № 310. Прием документов продлится по 28 апреля.

Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуг». Само голосование пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru. Итоги партийцы подведут 31 мая.

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