Уже до -36. Какая погода будет в Алтайском крае в первые дни декабря

Зима официально начнется в Алтайском крае. Какая погода будет 1−3 декабря и ждать ли сильных морозов, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Зима в лесу. Снег. Много снега.

Погода в Алтайском крае 1−3 декабря

Ночью 1 декабря в Алтайском крае ожидается температура −24…−29 градусов, в предгорьях может похолодать до -37 градусов. Днем вероятны −16…−21 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, местами появится изморозь. Ветер будет северо-восточный, до 8 м/с.

Ночью 2 декабря возможны −23…−28 (местами до -35) градусов, а днем −16…−21 градусов. Также преимущественно без осадков, но с туманом и изморозью.

Ночью 3 декабря градусник покажет в Алтайском крае −24…−29 (местами до -36) градусов. Днем потеплеет до −17…−22 (местами до -27) градусов. Осадки маловероятны.

Капризная погода. freepik.com/prostooleh

Погода в Барнауле 1−3 декабря

Ночью 1 декабря в Барнауле возможны −26…−28 градусов, а днем −17…−19 градусов, без осадков. Ветер будет северо-восточный, до 8 м/с.

Ночью 2 декабря установится температура −25…−27 градусов, а днем снова −17…−19 градусов. Преимущественно без осадков.

Ночью 3 декабря в Барнауле вероятны −28…−30 градусов, а днем −19…−21 градусов, также преимущественно без осадков.