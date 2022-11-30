Полсотни должников по алиментам очищают улицы от снега в Барнауле

ГУ ФСПП по Алтайскому краю в качестве наказания отправила 50 должников по алиментам чистить снег на улицах Барнаула. Об этом сообщает их пресс-служба.

Полсотни барнаульцев отправились на очистку улиц от снега. Это их наказание за неуплату алиментов.

«Должники, имеющие алиментные обязательства, могут быть привлечены судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в связи с неисполнением родительских обязанностей, в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание детей», — напомнили в ведомстве.

Обязательные работы должники выполняют в свободное от учебы или работы время на безвозмездной основе.

Почти 400 должников уже отработали на муниципальных предприятиях Барнаула. Всего суд взыскал более 200 млн рублей.