30 ноября
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Жизнь

Полсотни должников по алиментам очищают улицы от снега в Барнауле

ГУ ФСПП по Алтайскому краю в качестве наказания отправила 50 должников по алиментам чистить снег на улицах Барнаула. Об этом сообщает их пресс-служба.

Зима. Много снега. Уборка снега.
Зима. Много снега. Уборка снега.
Михаил Хаустов

Полсотни барнаульцев отправились на очистку улиц от снега. Это их наказание за неуплату алиментов.

«Должники, имеющие алиментные обязательства, могут быть привлечены судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в связи с неисполнением родительских обязанностей, в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание детей», — напомнили в ведомстве.

Обязательные работы должники выполняют в свободное от учебы или работы время на безвозмездной основе.

Почти 400 должников уже отработали на муниципальных предприятиях Барнаула. Всего суд взыскал более 200 млн рублей.

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