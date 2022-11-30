Долгосрочный план подорожания проезда могут утвердить в Барнауле

Как сообщает «Банкфакс», план могут внедрить на определенные периоды. По словам главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павла Есипенко, «долгосрочные тарифы» предусматривают постепенное повышение цен на проезд.

«Например, за три года, в течение которых будет предусмотрено планомерное повышение тарифа», — сказал он.

Это позволит предоставить больше гарантий и привлечь перевозчиков в отрасль, заявил Есипенко.

Также долгосрочный план могут ввести для тех, кто заключил договор муниципально-частного партнерства или концессионное соглашение не более чем на год.

Кроме того, многократное повышение стоимости предлагают применять для организаций, работающих по обычным муниципальным контрактам.

Напомним, с 1 января 2023 стоимость проезда увеличат до 30 рублей в Барнауле.