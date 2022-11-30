30 ноября
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Долгосрочный план подорожания проезда могут утвердить в Барнауле

Депутаты Барнаульской городской думы могут утвердить долгосрочный план повышения стоимости проезда.

Общественный транспорт
Общественный транспорт
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщает «Банкфакс», план могут внедрить на определенные периоды. По словам главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павла Есипенко, «долгосрочные тарифы» предусматривают постепенное повышение цен на проезд.

«Например, за три года, в течение которых будет предусмотрено планомерное повышение тарифа», — сказал он.

Это позволит предоставить больше гарантий и привлечь перевозчиков в отрасль, заявил Есипенко.

Также долгосрочный план могут ввести для тех, кто заключил договор муниципально-частного партнерства или концессионное соглашение не более чем на год.

Кроме того, многократное повышение стоимости предлагают применять для организаций, работающих по обычным муниципальным контрактам.

Напомним, с 1 января 2023 стоимость проезда увеличат до 30 рублей в Барнауле.

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