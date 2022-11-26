Проезд подорожает в Барнауле. Сколько он стоил раньше и когда тарифы повышали «в последний раз»

Стоимость проезда могут повысить до 30 рублей с 1 января 2023 года. Такие тарифы установил координационный совет, сообщили ранее в мэрии Барнаула.
Перевозчики предоставили на рассмотрение документы, по которым проезд должен стоит 32−34 рубля.
В городской мэрии подчеркнули, что 30 рублей — экономически обоснованный тариф. При его установлении учли социальную значимость вопроса.
Проезд подорожает до 30 рублей при оплате картой и наличными. Но пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, смогут выбрать тарифный план.
По «единому разовому» стоимость повысят на 1 рубль (до 24 рублей). Для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту — тоже на 1 рубль (до 9−16 рублей), а по «электронному кошельку» — на 2 рубля (до 26 рублей).
Барнаульские перевозчики попросили увеличить цены на проезд, поскольку выросла себестоимость транспортных услуг. Подорожали дизель, комплектующие и запчасти. Выросли расходы на коммунальные услуги и оплату труда.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк считает, что повышение цен не улучшит ситуацию.
«В целом глава города назвал сложившуюся ситуацию в работе общественного транспорта непростой. Но, по его мнению, одним увеличением стоимости проезда этот вопрос не решить», — уточнили в пресс-службе Франка.
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сказал, что есть запрос на обновление автопарка. Поэтому стоимость проезда нужно повысить до 30−32 рублей.
«Тарифы в транспорта — зона ответственности мэрии. Однако, по моему мнению, повышать цену на проезд необходимо. Я бы ездил на чистеньком и новеньком автобусе», — утверждает глава ведомства.Антон Воронов, министр транспорта Алтайского краяАнтон Федотов
Стоимость проезда повысили в Барнауле с 1 декабря 2021 года. С соответствующей просьбой обратились перевозчики ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс».
Тариф увеличился с 23 до 28 рублей.
Пока проезд стоит 28 рублей при оплате наличными и картой, по «электронному кошельку» — 24 рубля, а по единому проездному билету — 23 рубля.
Также цены на проезд просят повысить в Бийске. Фактические затраты за провоз одного пассажира, по словам перевозчиков, составляют 43 рубля. До такой стоимости поднимать проезд не будут, однако просят увеличить до 30 рублей. По словам предпринимателей, с февраля подорожало все.