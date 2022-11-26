Проезд подорожает в Барнауле. Сколько он стоил раньше и когда тарифы повышали «в последний раз»

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Для кого проезд будет стоит 30 рублей , а для кого — нет?

Проезд подорожает до 30 рублей при оплате картой и наличными. Но пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, смогут выбрать тарифный план.

По «единому разовому» стоимость повысят на 1 рубль (до 24 рублей). Для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту — тоже на 1 рубль (до 9−16 рублей), а по «электронному кошельку» — на 2 рубля (до 26 рублей).