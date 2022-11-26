26 ноября
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Потребитель

Проезд подорожает в Барнауле. Сколько он стоил раньше и когда тарифы повышали «в последний раз»

  1. Когда и на сколько подорожает проезд?
  2. А какие документы предоставили перевозчики?
  3. Но почему установили тариф в 30 рублей?
  4. Для кого проезд будет стоит 30 рублей, а для кого — нет?
  5. Кто и почему попросил повысить тарифы?
  6. Что говорят власти?
  7. Как повышение цен прокомментировал министр транспорта?
  8. Когда проезд подорожал в прошлый раз?
  9. Сколько пока стоит проезд?
  10. Где еще просят повысить цены на проезд?

Проезд в общественном транспорте подорожает в Барнауле. Давно ли повышали тарифы, какие они теперь и почему приняли такое решение — в нашем материале.

1
Когда и на сколько подорожает проезд?

Стоимость проезда могут повысить до 30 рублей с 1 января 2023 года. Такие тарифы установил координационный совет, сообщили ранее в мэрии Барнаула.

2
А какие документы предоставили перевозчики?

Перевозчики предоставили на рассмотрение документы, по которым проезд должен стоит 32−34 рубля.

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org
3
Но почему установили тариф в 30 рублей?

В городской мэрии подчеркнули, что 30 рублей — экономически обоснованный тариф. При его установлении учли социальную значимость вопроса.

4
Для кого проезд будет стоит 30 рублей, а для кого — нет?

Проезд подорожает до 30 рублей при оплате картой и наличными. Но пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, смогут выбрать тарифный план.

По «единому разовому» стоимость повысят на 1 рубль (до 24 рублей). Для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту — тоже на 1 рубль (до 9−16 рублей), а по «электронному кошельку» — на 2 рубля (до 26 рублей).

Проездные билеты
Проездные билеты
Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула
5
Кто и почему попросил повысить тарифы?

Барнаульские перевозчики попросили увеличить цены на проезд, поскольку выросла себестоимость транспортных услуг. Подорожали дизель, комплектующие и запчасти. Выросли расходы на коммунальные услуги и оплату труда.

6
Что говорят власти?

Мэр Барнаула Вячеслав Франк считает, что повышение цен не улучшит ситуацию.

«В целом глава города назвал сложившуюся ситуацию в работе общественного транспорта непростой. Но, по его мнению, одним увеличением стоимости проезда этот вопрос не решить», — уточнили в пресс-службе Франка.

7
Как повышение цен прокомментировал министр транспорта?

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сказал, что есть запрос на обновление автопарка. Поэтому стоимость проезда нужно повысить до 30−32 рублей.

«Тарифы в транспорта — зона ответственности мэрии. Однако, по моему мнению, повышать цену на проезд необходимо. Я бы ездил на чистеньком и новеньком автобусе», — утверждает глава ведомства.

Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края
Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края
Антон Федотов
8
Когда проезд подорожал в прошлый раз?

Стоимость проезда повысили в Барнауле с 1 декабря 2021 года. С соответствующей просьбой обратились перевозчики ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс».

Тариф увеличился с 23 до 28 рублей.

9
Сколько пока стоит проезд?

Пока проезд стоит 28 рублей при оплате наличными и картой, по «электронному кошельку» — 24 рубля, а по единому проездному билету — 23 рубля.

10
Где еще просят повысить цены на проезд?

Также цены на проезд просят повысить в Бийске. Фактические затраты за провоз одного пассажира, по словам перевозчиков, составляют 43 рубля. До такой стоимости поднимать проезд не будут, однако просят увеличить до 30 рублей. По словам предпринимателей, с февраля подорожало все.

Старый трамвай. Бийск.
Старый трамвай. Бийск.
transphoto.org. Фото: Максим222.
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