12 января
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Жизнь

В администрации Барнаула пояснили ситуацию с сырым мясом для школьников

В СМИ и соцсетях появилась информация об инциденте, связанном с питанием в школе №133. Школьников накормили сырым мясом.

Сырая курицы в столовой школы №133
Сырая курицы в столовой школы №133
"В Курсе 22"

Специалисты комитета по образованию и представителями КШП «Глобус» уже проводят проверку.

Отмечается, что ситуация, произошла из-за технической поломки оборудования. Во время выдачи блюд для шестых и восьмых классов в школе №133 продукция оказалась сырая. Мясо вернули на пищеблок.

На следующей перемене детей накормили горячим питанием в полном объеме, пояснили в МЦУ города Барнаула.

На данный момент ситуация находится под контролем комитета по образованию и АО «Комбинат школьного питания - Глобус».

Ранее сообщалось, что сырым мясом накормили школьников в Барнауле.

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