В администрации города восстановление электроснабжения пригородных поселков находится на особом контроле

По словам энергокомпаний, работы по восстановлению планируется завершить до конца дня.

Совещание Администрации города Барнаула по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Как рассказывает "Барнаул", заместитель главы администрации города по горхозяйству Сергей Татьянин 20 ноября на селекторном совещании на контроле сейчас порядка 260 домов в пригородных поселках Индустриального района. В остальных субъектах региона работы завершены.

Татьянин также отметил, что по информации "России Сибири "Алтайэнерго" для того, чтобы восстановить электроэнергию по всем заявкам работает семь аварийных бригад.

Сетевая компания столицы Алтайского края тоже продолжает восстанавливать электроснабжение граждан, задействовано 16 бригад.в

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