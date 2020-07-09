В аэропорту Барнаула эпично разгрузили посылки. Особенно красиво улетела коробка со знаком «рюмка»

На сайте « Пикабу » опубликовали видео с разгрузкой посылок в аэропорту Барнаула, которое ставит под сомнение сохранность груза.

Инцидент, как отмечает автор видео, произошел 6 июля. Рейс «Аэрофлота».

На кадрах в кузов грузовика скидывают посылки — все подряд и без разбора, все смешалось в кучу, каждая следующая посылка падает на предыдущую. Если какая-то не долетает — ее подпинывают.

«Красавцы просто», — на видео комментирует автор ролика происходящее.



Как сообщили altapress.ru в Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Алтайского края, нарушение правил разгрузки допустили сотрудники служб аэропорта.

«"Почта России» проведет дополнительную разъяснительную работу с подрядчиками", — подчеркнули в УФПС.

Ранее на рейсе «Аэрофлота» пострадали две собаки — таксе выбили глаз, а другому четвероногому повредили челюсть и зубы.