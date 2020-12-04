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Жизнь

В аэропорту Новосибирска экстренно приземлился лайнер

Ночью 4 декабря в аэропорту «Толмачево» совершил экстренную посадку Boeing 747. У самолета возникла проблема с одной из стоек шасси, люди не пострадали, передает РИА «Новости».

Аэропорт Толмачево.
Аэропорт Толмачево.
Фото: архив компании "Авиафлот"

«Самолет Boeing 747 сообщением Новосибирск — Чанджоу вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неуборки правого шасси. Борт благополучно приземлился», — сообщает издание со ссылкой на представителя экстренных служб.

Известно, что самолет эксплуатируется авиакомпанией Cargolux Airlines International, а также, что на борту лайнера в момент посадки находился только экипаж.

Напомним, 13 ноября грузовой Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Толмачево.

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