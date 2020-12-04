В аэропорту Новосибирска экстренно приземлился лайнер

«Самолет Boeing 747 сообщением Новосибирск — Чанджоу вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неуборки правого шасси. Борт благополучно приземлился», — сообщает издание со ссылкой на представителя экстренных служб.
Известно, что самолет эксплуатируется авиакомпанией Cargolux Airlines International, а также, что на борту лайнера в момент посадки находился только экипаж.
Напомним, 13 ноября грузовой Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Толмачево.