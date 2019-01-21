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Жизнь

В аэропорту Санкт-Петербурга заметили икону с Путиным

В петербургском аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным, она стоит 79 тыс. рублей, сообщил Znak.com.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Об иконе написал председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин в своем аккаунте Twitter.

«А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» — задается он вопросом.

Комментаторы поста заметили, что стоимость иконы на 4 тыс. рублей больше, чем выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В православии существует мнение, что живых людей нельзя изображать на иконах, поскольку они не полностью свободны от греха.

Путина уже изображали на иконе

В 2012 году, в разгар президентской гонки стало известно, что икона с изображением Путина замироточила. Это произошло в Нижегородской области, где в 2005 году в поселке Большая Ельня образовалась община поклонников Владимира Путина.

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