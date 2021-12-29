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Жизнь

В Алейской ЦРБ предположили, что пациенты сами приносят тараканов в больницу

В Алейской районной больнице (ЦРБ) заявили «Банкфаксу», что регулярно проводят дезинсекцию всех помещений.

Больница, медицина.
Больница, медицина.
CC0

Напомним, в соцсетях опубликовали видео с тараканами, которые ползают якобы по больнице в Алейске.

«В таких условиях лечатся дети, у меня тут ребенок лежит, ей 2,5. Ночью пока все спят, палаты атакуют тараканы. Они везде! На полу, стенах, в тумбочках, залезают в посуду», — отметил автор видео.

В ЦРБ подчеркнули, что регулярно проводят дезинсекцию всех помещений, но это не спасает от того, что пациенты могут сами принести тараканов.

«Всего в этом году дезинсекцию проводили пять раз, причем две процедуры прошли недавно — в ноябре и октябре. На днях медучреждение с проверкой посетила прокуратура, которая никаких нарушений в этой части не нашла. Жалобы на тараканов периодически поступают от родителей из детского отделения. Зачастую источником насекомых являются сами пациенты, которые приходят к детям с большими сумками с домашними вещами и едой и могут, сами того не зная, проносить вредителей с собой», — передает издание слова собеседницы из больницы.

В ЦРБ также сообщили, что стараются реагировать на жалобы — обрабатывают помещения безвредными для детей средствами и расставляют ловушки.

Ранее жительница Рубцовска рассказала, как по детям ползают тараканы в горбольнице № 1.

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