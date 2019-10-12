В алтайских горах произошло землетрясение

Поздно вечером 11 октября в Республике Алтай произошло землетрясение. Подземный толчок был магнитудой 3,3, согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Интенсивность колебаний в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64. Эпицентр находился в Улаганском районе.

Землетрясение в Республике Алтай 11 октября. Скрин с сайта.

Ранее altapress.ru писал, что ночью 9 октября в Онгудайском районе произошло землетрясение. Подземный толчок был магнитудой 4,2.

Напомним, 13 сентября утром в Республике Алтай произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,3. У многих жильцов многоэтажек закачалась мебель, у кого-то потрескались стены и кафель. Жители Алтайского края, Кузбасса, Новосибирской области, также ощутили подземные толчки. После этого в течение нескольких дней специалисты фиксировали афтершоки.