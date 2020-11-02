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Жизнь

В алтайских приютах из-за Хэллоуина не отдавали черных котов и собак

Бийские зооволонтеры не раздавали черных котят и щенков, чтобы избежать жертвоприношений на Хэллоуин, пишет «Бийский рабочий».

Черный кот.
Черный кот.
СС0

Общество защиты животных Бийска предупредило подписчиков, что приостанавливает раздачу черных животных.

«Во избежание жертвоприношения, пристрой животных с черным окрасом приостановлен», — сообщили волонтеры подписчикам.

Аналогичным образом поступают в Новосибирске.

«Мы каждый год перестаем отдавать черных животных недели за три до Хеллоуина. Это связано с тем, что сатанисты могут убийство черных котят использовать в ритуалах. В последнее время появились данные, что и рыжих, но это непроверенная информация. Обычно человек звонит и говорит: „Я хочу черного котенка“. Тогда отвечаю: „Хорошо, приезжайте с паспортом, я посмотрю ваши данные, и решим“. И всё, человек кладет трубку и не появляется», — рассказала НГС руководитель «Первого городского приюта» Татьяна Палкина.

Были случаи, когда после Хеллоуина находили травмированных животных: кота с отрубленной лапой, пса без скальпа. Животные пропадали именно в ночь на Хэллоуин.

Ранее кемеровские зоозащитники призывали приюты, а также владельцев черных кошек и котят не отдавать питомцев новым хозяевам в преддверии Хэллоуина.

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