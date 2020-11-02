В алтайских приютах из-за Хэллоуина не отдавали черных котов и собак

Общество защиты животных Бийска предупредило подписчиков, что приостанавливает раздачу черных животных.

Аналогичным образом поступают в Новосибирске.

«Мы каждый год перестаем отдавать черных животных недели за три до Хеллоуина. Это связано с тем, что сатанисты могут убийство черных котят использовать в ритуалах. В последнее время появились данные, что и рыжих, но это непроверенная информация. Обычно человек звонит и говорит: „Я хочу черного котенка“. Тогда отвечаю: „Хорошо, приезжайте с паспортом, я посмотрю ваши данные, и решим“. И всё, человек кладет трубку и не появляется», — рассказала НГС руководитель «Первого городского приюта» Татьяна Палкина.