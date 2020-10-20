Черных кошек призвали спасти от всяких мракобесов и ритуалов в Хэллоуин

Кемеровские зоозащитники призвали приюты для животных, а также владельцев черных кошек и котят не отдавать питомцев новым хозяевам в преддверии Хэллоуина (31 октября), пишет « Кузбасс ».

По мнению активистов, до завершения празднования Хэллоуина животным с черной шерстью угрожает реальная опасность — их могут использовать в каком-нибудь ритуале, вплоть до жертвоприношения.

«Друзья, напоминаю, что скоро Хэллоуин! Октябрь — период оживления всяких мракобесов, которые ищут черных кошек для своих ритуалов. На это время остановите пристрой черных котят и кошек», — написала в своем Instagram сибирская активистка Алена Петина.

При этом, как уверяют некоторые зоозащитники, в зоне риска временно оказались также белые кошки. Впрочем, добавили они, это касается и собак, и кроликов, и других питомцев.

Так что лучше вообще не раздавать их до ноября. И совсем прекрасно будет, если люди приютят бездомных животных, которых якобы массово вылавливают ради ритуалов.

Как пояснила изданию кемеровская зоозащитница Наталия Басаргина, о «хэллоуинских живодерствах» она слышала, но лично не сталкивалась.

«При отдаче животного мы подписываем договор от Общества Защиты Животных, где указываются паспортные данные нового владельца», — назвала она одну из защитных мер.

При этом, подчеркнула Басаргина, несмотря на любые меры предосторожности очень редко получается призвать к ответу ответственных за смерть животного.

Такую печальную тенденцию, по словам зоозащитников, наблюдают вне зависимости от календаря праздников. Однако во время Хэллоина необходимо проявить максимальную бдительность, чтобы защитить питомцев.

Напомним, летом 2019 года в Новосибирске девочка отрезала все лапы и сняла скальп с рыжего кота по кличке Мотя. Сообщали, что сделала она это для ритуалов. В конце августа 2020 года ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.