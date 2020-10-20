Черных кошек призвали спасти от всяких мракобесов и ритуалов в Хэллоуин

По мнению активистов, до завершения празднования Хэллоуина животным с черной шерстью угрожает реальная опасность — их могут использовать в каком-нибудь ритуале, вплоть до жертвоприношения.
«Друзья, напоминаю, что скоро Хэллоуин! Октябрь — период оживления всяких мракобесов, которые ищут черных кошек для своих ритуалов. На это время остановите пристрой черных котят и кошек», — написала в своем Instagram сибирская активистка Алена Петина.
При этом, как уверяют некоторые зоозащитники, в зоне риска временно оказались также белые кошки. Впрочем, добавили они, это касается и собак, и кроликов, и других питомцев.
Так что лучше вообще не раздавать их до ноября. И совсем прекрасно будет, если люди приютят бездомных животных, которых якобы массово вылавливают ради ритуалов.
Как пояснила изданию кемеровская зоозащитница Наталия Басаргина, о «хэллоуинских живодерствах» она слышала, но лично не сталкивалась.
«При отдаче животного мы подписываем договор от Общества Защиты Животных, где указываются паспортные данные нового владельца», — назвала она одну из защитных мер.
При этом, подчеркнула Басаргина, несмотря на любые меры предосторожности очень редко получается призвать к ответу ответственных за смерть животного.
Такую печальную тенденцию, по словам зоозащитников, наблюдают вне зависимости от календаря праздников. Однако во время Хэллоина необходимо проявить максимальную бдительность, чтобы защитить питомцев.
Напомним, летом 2019 года в Новосибирске девочка отрезала все лапы и сняла скальп с рыжего кота по кличке Мотя. Сообщали, что сделала она это для ритуалов. В конце августа 2020 года ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.
Хэллоуин отмечают ночью с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых. Давным давно кельтские языческие племена делили год на две части — летнюю и зимнюю, а 1 ноября устраивали праздник Самайн — в честь окончания уборки урожая.
После принятия христианства Самайн совместили с Днем всех святых. По-английски — All Hallows Eve, что позже сократили до Halloween.
На Хэллоуин принято надевать мрачные и страшные костюмы. Один из главных символов — «светильник Джека», светящаяся тыква с вырезанными глазами и зловещей улыбкой.