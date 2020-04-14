Девочку будут судить за убийство и расчленение кота Моти в Новосибирске

В Новосибирске на 20 апреля назначили дату судебного разбирательства по резонансному делу о жестоком обращении с животными, пишет НДН.инфо .

Суд пройдет в закрытом порядке. Зоозащитники просят свидетелей ответственно отнестись к делу и не пропускать заседание, чтобы не затягивать процесс.

Инцидент произошел летом 2019 года. Женщина разместила в соцсетях объявление о пропаже рыжего кота, который откликался на имя Мотя (Мартин). На ошейнике был номер телефона.

На следующий день растерзанного кота нашли в мусорном контейнере. Ему отрезали все лапы и сняли скальп.

Громким делом занялся Следственный комитет. Следователи выяснили, что к убийству может быть причастна 16-летняя девочка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как она выбрасывала в контейнер похожий сверток.

Котята , которые не в духе. fishki.net

Жители дома, где был убит кот, рассказали, что с обратной стороны подъезда, под окнами подозреваемой, нашли коробки с шкурами, костями и черепами.

На странице в соцсети девушки нашли страшные фото и объявления о продаже черепов и лапок животных — белки, котята и птицы.

Жители Новосибирска потребовали изоляции и наказания. Для этого они составили петицию и собирали подписи в интернете.