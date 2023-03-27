В алтайских селах оказались одни из самых низких зарплат

Согласно рейтингу РИА Новости , в алтайских малых и средних населенных пунктах одни из самых низких зарплат. Самые высокие же в северных и дальневосточных регионах.

В рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах Алтайский край оказался на 74 месте из 82.

Средняя зарплата в небольших селах составляет 33,9 тыс. рублей. В 2022 году она выросла на 15,1%. Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,78.

Республика Алтай находится в похожем положении — на 75 месте в рейтинге. Здесь средняя зарплата не намного больше — 36,4 тыс. рублей. В 2022 году она выросла на 14,8%.

В лидерах рейтинга находятся Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.

По данным РИА Новости, в этих регионах хорошо развита добывающая промышленность, которая сосредоточена вокруг месторождений.

Ранее россияне признались, что мечтают о зарплате в 181 тыс. рублей.