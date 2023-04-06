В алтайских заказниках наступил период тишины

На территории заказников ограничения действуют и на лесозаготовительные работы.

Это связано с особо уязвимым временем для природы: в этот период происходит массовое размножение диких животных, птиц и выращивание потомства.

На особо охраняемых природных территориях либо совсем ограничивают поток посетителей, либо вводят особые правила посещения.

Ограничения вводят: с 15 марта по 15 августа — в заказниках «Алеусский», «Кислухинский», «Корниловский», «Кулундинский», «Мамонтовский», «Завьяловский», «Урочище Рублево»;

с 1 апреля по 15 августа — в заказнике «Хабарский»;

с 15 апреля по 15 августа — в заказнике «Усть-Чумышский».

Посетителям советуют заранее ознакомиться с правилами посещения заказника. Тех, кто не соблюдает режим, привлекут к административной ответственности.

Правонарушители выплатят штраф: для граждан в размере от трех до четырех тыс. рублей; для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей; для юридических — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали пять интересных фактов о Чарышском заказнике.