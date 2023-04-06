6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В алтайских заказниках наступил период тишины

В заказниках Алтайского края наступил режим тишины, сообщает минприроды Алтайского края.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

На территории заказников ограничения действуют и на лесозаготовительные работы.

Это связано с особо уязвимым временем для природы: в этот период происходит массовое размножение диких животных, птиц и выращивание потомства.

На особо охраняемых природных территориях либо совсем ограничивают поток посетителей, либо вводят особые правила посещения.

Ограничения вводят:

  • с 15 марта по 15 августа — в заказниках «Алеусский», «Кислухинский», «Корниловский», «Кулундинский», «Мамонтовский», «Завьяловский», «Урочище Рублево»;

  • с 1 апреля по 15 августа — в заказнике «Хабарский»;

  • с 15 апреля по 15 августа — в заказнике «Усть-Чумышский».

Посетителям советуют заранее ознакомиться с правилами посещения заказника. Тех, кто не соблюдает режим, привлекут к административной ответственности.

Правонарушители выплатят штраф: для граждан в размере от трех до четырех тыс. рублей; для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей; для юридических — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали пять интересных фактов о Чарышском заказнике.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость