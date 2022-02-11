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Жизнь

В Алтайский край хотели провезти помидоры с томатной молью

В Алтайском крае на госгранице остановили груз с помидорами из Казахстана. Проверка показала, что овощи представляли угрозу — в них нашлась южноамериканская томатная моль и вирус мозаики пепино.

Помидоры.
Помидоры.
СС0

Наличие карантинных организмов подтвердили лабораторные исследования.

Томатная моль поражает листья, стебли и плоды, может массово уничтожать картофель, баклажаны и перец. Потери урожайности и товарных качеств могут достигать по разным оценкам до 35−100%. При этом вредитель отличается высокой устойчивостью к пестицидам.

Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных вирусных заболеваний томата во всем мире. Пораженный овощ приобретает мраморную окраску, растрескивается.

15-тонную партию томатов изолировали до принятия решения о его дальнейшем использовании или уничтожении.

«В соответствии с требованиями действующего законодательства грузополучателю предписывается провести обеззараживание или уничтожение зараженной партии продукции. В случае отказа или невозможности проведения данных процедур, зараженная продукция будет возвращена в страну отправления под контролем надзорных органов», — пояснили в региональном Россельхознадзоре.

Ранее алтайские таможенники нашли и изъяли 1 350 кг санкционных груш. Никаких документов на товар у продавца не оказалось.

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